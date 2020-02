Traffico Roma del 28-02-2020 ore 15:30

DIVERSI GLI INCIDENTI A ROMA IN CITTA’ DISAGI AL TRAFFICO IN PIAZZALE

TOMMASO EDISON ALTEZZA VIALE GUGLIELMO MARCONI E SULLO STESSO VIALE MARCONI

ALL’INCROCI OCON VIA GRIMALDI

INCIDENTI ANCHE IN VIA CARROCETO ALTEZZA VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, IN

VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA REGGIO EMILIA ED IN VIA SALARIA ALTEZZA

AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL RACCORDO ANULARE

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

LAURENTINA E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA NOMENTANA E E SVICNOLO A24 PER

TERAMO

SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E A TRATI CODE DA

CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E

LO SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

