Traffico Roma del 28-02-2020 ore 16:30
Più informazioni su
DIVERSI GLI INCIDENTI A ROMA IN CITTA’ DISAGI AL TRAFFICO IN PIAZZALE
TOMMASO EDISON ALTEZZA VIALE GUGLIELMO MARCONI E SULLO STESSO VIALE MARCONI
ALL’INCROCI OCON VIA GRIMALDI
INCIDENTI ANCHE IN VIA CARROCETO ALTEZZA VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, IN
VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA REGGIO EMILIA ED IN VIA SALARIA ALTEZZA
AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL RACCORDO ANULARE
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
LAURENTINA E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA NOMENTANA E E SVICNOLO A24 PER
TERAMO
SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E A TRATI CODE DA
CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E
LO SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
———————–
AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma