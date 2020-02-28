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Traffico Roma del 28-02-2020 ore 17:00

di - 28 Febbraio 2020 - 17:00

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INCIDENTE CON CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO
ANUALARE, TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E L’USCITA PER ROMA SUD. E’ INVECE IL
TRAFFICO INTENSO A PROVOCARE RALLENTENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA  TRA
CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E SVINCOLO A24 
DIVERSI GLI INCIDENTI IN CITTA’, DISAGI AL TRAFFICO SU VIALE MARCONI
ALL’INCROCI CON VIA GRIMALDI, IN VIA CARROCETO NEI PRESSI DI VIA DELL’ARCO
DI TRAVERTINO  ED IN PIAZZA VENEZIA ALTEZZA VIA DEL CORSO. ALTRO INCIDENTE
FUORI ROMA SU VIA DI PRATICA IN PROSSIMITA’ DELLA PONTINA  
PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E A TRATI CODE DA
CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI  TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E
LO SVINCOLO A24, TUTTO VERSO SAN GIOVANNI 
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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