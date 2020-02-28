Traffico Roma del 28-02-2020 ore 17:30
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PER UN VEICOLO IN FIAMME CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DELL’AUTOSOLE TRA
CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI VERSO ROMA
TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E L’USCITA PER ROMA SUD, E IN CARREGGIATA
INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E SVINCOLO A24
DIVERSI GLI INCIDENTI IN CITTA’, DISAGI AL TRAFFICO IN VIA CARROCETO NEI
PRESSI DI VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, E SU PIAZZALE DEGLI EROI INCROCIO
CON VIA CIPRO. ALTRO INCIDENTE FUORI ROMA SU VIA DI PRATICA IN PROSSIMITA’
DELLA PONTINA.
PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E A TRATI CODE DA
CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E
LO SVINCOLO A24, TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI A VIA DI TOR
CERVARA
AUTORE: SONIA CERQUETANI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma