Traffico Roma del 28-02-2020 ore 17:30

PER UN VEICOLO IN FIAMME CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DELL’AUTOSOLE TRA

CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI VERSO ROMA

TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E L’USCITA PER ROMA SUD, E IN CARREGGIATA

INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E SVINCOLO A24

DIVERSI GLI INCIDENTI IN CITTA’, DISAGI AL TRAFFICO IN VIA CARROCETO NEI

PRESSI DI VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, E SU PIAZZALE DEGLI EROI INCROCIO

CON VIA CIPRO. ALTRO INCIDENTE FUORI ROMA SU VIA DI PRATICA IN PROSSIMITA’

DELLA PONTINA.

PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E A TRATI CODE DA

CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E

LO SVINCOLO A24, TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI A VIA DI TOR

CERVARA

AUTORE: SONIA CERQUETANI

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma