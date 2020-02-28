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Traffico Roma del 28-02-2020 ore 18:00

di - 28 Febbraio 2020 - 18:00

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TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI  SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E L’USCITA PER ROMA SUD, E IN CARREGGIATA
INTERNA  TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E SVINCOLO A24 
INCIDENTI IN CITTA’, DISAGI AL TRAFFICO IN VIA CARROCETO NEI PRESSI DI VIA
DELL’ARCO DI TRAVERTINO,  E SU PIAZZALE DEGLI EROI INCROCIO CON VIA CIPRO.
ALTRO INCIDENTE FUORI ROMA SU VIA DI PRATICA IN PROSSIMITA’ DELLA
PONTINA.  
PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E A TRATI CODE DA
CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI  TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E
LO SVINCOLO A24, TUTTO VERSO SAN GIOVANNI 
CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI A VIA DI TOR
CERVARA 
LAVORI DA QUESTA SERA A SAN GIOVANNI, IN VIA DRUSO. LA STRADA SARA’ CHIUSA
DALLE 19,00 DA PIAZZA DI PORTA METRONIA A PIAZZALE NUMA POMPILIO, CON
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE NELLA CORSIA OPPOSTA; ATTENZIONE QUINDI ALLA
SEGNALETICA, LA RIAPERTURA ALLE 13:00 DI DOMANI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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