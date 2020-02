Traffico Roma del 28-02-2020 ore 18:30

SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO INTENSO STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI E

CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA

TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA

BUFALOTTA E CASILINA

DIVERSI GLI INCIDENTI IN CITTA’, DISAGI AL TRAFFICO IN VIA CARROCETO NEI

PRESSI DI VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, SU LARGO CHIGI NEI PRESSI DI VIA

DEL CORSO. ALTRI INCIDENTI FUORI ROMA SU VIA DI PRATICA IN PROSSIMITA’

DELLA PONTINA, SULLA CASSIA INCROCIO CON VIA GIULIO GALLI E POI

SULL’ANAGNINA ALTEZZA VICOLO AMAGNINA.INCIDENTE SU VIA SALARIA IN

PROSSIMITA’ SANTA COLOMBA

PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E A TRATI CODE DA

CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E

LO SVINCOLO A24, TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI A VIA DI TOR

CERVARA

LAVORI DA QUESTA SERA A SAN GIOVANNI, IN VIA DRUSO. LA STRADA SARA’ CHIUSA

DALLE 19,00 DA PIAZZA DI PORTA METRONIA A PIAZZALE NUMA POMPILIO, CON

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE NELLA CORSIA OPPOSTA; ATTENZIONE QUINDI ALLA

SEGNALETICA, LA RIAPERTURA ALLE 13:00 DI DOMANI.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma