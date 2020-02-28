Traffico Roma del 28-02-2020 ore 18:30
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SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO INTENSO STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI E
CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA
TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA
BUFALOTTA E CASILINA
DIVERSI GLI INCIDENTI IN CITTA’, DISAGI AL TRAFFICO IN VIA CARROCETO NEI
PRESSI DI VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, SU LARGO CHIGI NEI PRESSI DI VIA
DEL CORSO. ALTRI INCIDENTI FUORI ROMA SU VIA DI PRATICA IN PROSSIMITA’
DELLA PONTINA, SULLA CASSIA INCROCIO CON VIA GIULIO GALLI E POI
SULL’ANAGNINA ALTEZZA VICOLO AMAGNINA.INCIDENTE SU VIA SALARIA IN
PROSSIMITA’ SANTA COLOMBA
PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E A TRATI CODE DA
CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E
LO SVINCOLO A24, TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI A VIA DI TOR
CERVARA
LAVORI DA QUESTA SERA A SAN GIOVANNI, IN VIA DRUSO. LA STRADA SARA’ CHIUSA
DALLE 19,00 DA PIAZZA DI PORTA METRONIA A PIAZZALE NUMA POMPILIO, CON
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE NELLA CORSIA OPPOSTA; ATTENZIONE QUINDI ALLA
SEGNALETICA, LA RIAPERTURA ALLE 13:00 DI DOMANI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma