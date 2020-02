Traffico Roma del 28-02-2020 ore 19:30

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA

TRA PONTINA, CASILINA E TIBURTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA

TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.

PROBLEMI PER INCIDENTE SU VIA SALARIA IN FILA DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA

NORD A VIA DI SANTA COLOMBA VERSO MONTEROTONDO. INCIDENTE ANCHE SU VIA

CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA GIULIO GALLI CON RIPERCUSSIONI PER IL

TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI. PER UN ALTRO INCIDENTE CODE SU VIA ANAGNINA

NEI PRESSI DI VICOLO ANAGNINO IN USCITA DALLA CITTA’.

RICORDIAMO CHE SULL’AURELIA PER LAVORI SI TRANSITA A DOPPIO SENSO DI

CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI, INEVITABILI CODE NELLE DUE

DIREZIONI, VERSO IL CENTRO DAL RACCORDO ANULARE E IN USCITA DALLA CITTA’ DA

VIA AURELIA ANTICA.

LAVORI E RIDUZIONE DI CARREGGIATA ANCHE SU VIA ARDEATINA NEI PRESSI DI VIA

DEI NUMISI, CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI.

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA

DAC.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA

TANGENZIALE ALTRE FILE TRA L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO

PER LA ROMA TERAMO,

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma