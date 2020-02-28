Traffico Roma del 28-02-2020 ore 19:30
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA PONTINA, CASILINA E TIBURTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA
TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
PROBLEMI PER INCIDENTE SU VIA SALARIA IN FILA DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA
NORD A VIA DI SANTA COLOMBA VERSO MONTEROTONDO. INCIDENTE ANCHE SU VIA
CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA GIULIO GALLI CON RIPERCUSSIONI PER IL
TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI. PER UN ALTRO INCIDENTE CODE SU VIA ANAGNINA
NEI PRESSI DI VICOLO ANAGNINO IN USCITA DALLA CITTA’.
RICORDIAMO CHE SULL’AURELIA PER LAVORI SI TRANSITA A DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI, INEVITABILI CODE NELLE DUE
DIREZIONI, VERSO IL CENTRO DAL RACCORDO ANULARE E IN USCITA DALLA CITTA’ DA
VIA AURELIA ANTICA.
LAVORI E RIDUZIONE DI CARREGGIATA ANCHE SU VIA ARDEATINA NEI PRESSI DI VIA
DEI NUMISI, CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA
DAC.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE ALTRE FILE TRA L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO
PER LA ROMA TERAMO,
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma