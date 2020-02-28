Traffico Roma del 28-02-2020 ore 20:00
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SULLA VIA SALARIA PER INCIDENTE CODE SULLA VIA SALARIA ALTEZZA SANTA
COLOMBA VERSO MONTEROTONDO. INCIDENTE ANCHE SU VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI
VIA GIULIO GALLI CON RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI.
PER UN ALTRO INCIDENTE CODE SU VIA ANAGNINA NEI PRESSI DI VICOLO ANAGNINO
IN USCITA DA ROMA.
SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA
TRA NOMENTANA E TIBURTINA
RICORDIAMO CHE SULL’AURELIA PER LAVORI SI TRANSITA A DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI, INEVITABILI CODE NELLE DUE
DIREZIONI, VERSO IL CENTRO DAL RACCORDO ANULARE E IN USCITA DALLA CITTA’ DA
VIA AURELIA ANTICA.
LAVORI E RIDUZIONE DI CARREGGIATA ANCHE SU VIA ARDEATINA NEI PRESSI DI VIA
DEI NUMISI, CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA
DA CORSO DI FRANCIA VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE ALTRE FILE TRA L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO
PER LA ROMA TERAMO,
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma