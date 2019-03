Traffico Roma del 28-03-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 7:20

TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN

PARTICOLARE A ROMA NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA

A VIA DEI DUE PONTI E DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANG.EST.

CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL

GRA A VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ.

PROSEGUONO I LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI: È

SEMPRE CHIUSA LA RMPA D’USCITA PER CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL GRA;

INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA

ALLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULL TANG. EST VERSO LO TADIO OLIMPICO

CODE A TRATTI DALLA SALARIA A VIA DEI CMAPI SPORTIVI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA LE

USCITE CASILINA ED APPIA.

PER FINIRE SULLA PONTINA CODE DA CASTEL ROMANO ALL’EUR.

