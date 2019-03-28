Traffico Roma del 28-03-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 7:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA
A VIA DEI DUE PONTI E DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANG.EST.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL
GRA A VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ.
PROSEGUONO I LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI: È
SEMPRE CHIUSA LA RMPA D’USCITA PER CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL GRA;
INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA
ALLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULL TANG. EST VERSO LO TADIO OLIMPICO
CODE A TRATTI DALLA SALARIA A VIA DEI CMAPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA LE
USCITE CASILINA ED APPIA.
PER FINIRE SULLA PONTINA CODE DA CASTEL ROMANO ALL’EUR.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma