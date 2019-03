Traffico Roma del 28-03-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 8.20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

BUONGIORNO

NON MOLTE LE NOVITÀ.

NEL QUADRANTE NORD ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO L’AURELIA DAL

RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL

BIVIO DI TOR DI QUINTO – A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE

ALL’ALTEZZA DI SAXA RUBRA; CODE ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA

DEI PRATI FISCALI.

DIFFICOLTÀ LUNGO VIA DEL FORO ITALICO DOVE PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA

ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DI

SAN GIOVANNI GIÀ ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

PER QUANTO RIGUARDA IL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE AL MOMENTO

INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA E

ANCORA A PARTIRE DALLA CASILINA SINO ALL’USCITA ARDEATINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E

TIBURTINA, QUINDI TRA LE USCITE BOCCEA E AURELIA E SUCCESSIVAMENTE A

PARTIRRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE

EST.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE DA PARCO DE MEDICI ALL’EUR.

INFINE, ABBIAMO CODE SULLA PONTINA E SULLA VIA APPIA RISPETTIVAMENTE DA VIA

DI DECIMA ALLA ZONA DELL’EUR E DA SANTA MARIA DELLE MOLE SINO ALLE

CAPANNELLE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma