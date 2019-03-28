Traffico Roma del 28-03-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 9.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
NEL QUADRANTE NORD ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO L’AURELIA DAL
RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL
BIVIO DI TOR DI QUINTO; CODE ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI
PRATI FISCALI. INCOLONNAMENTI E RITARDI PER IL TRASPORTO PUBBLICO IN VIA
TRIONFALE DA IPOGEO DEGLI OTTAVI A MONTE MARIO, A COMPLICARE LA SITUAZIONE
UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI MONFORTANI.
IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE
DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA: SI
TRATTA DI LAVORI CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE CONDUCE SU
CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
LUNGHE CODE VERSO LO STADIO OLIMPICO A PARTIRE DALL’USCITA MONTI TIBURTINI
SINO A TOR DI QUINTO.
PER QUANTO RIGUARDA IL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE INCOLONNAMENTI
IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA E A PARTIRE
DALLA CASILINA SINO ALLO SVINCOLO ARDEATINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA LE USCITE CASILINA
E LA RUSTICA IN DIREZIONE TIBURTINA.
CODE PER TRAFFICO DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA OSTIA
ACILIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALLA
TANGENZIALE EST.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE DA PARCO DE MEDICI ALL’EUR, CODE ANCHE SULLA
PONTINA DA SPINACETO E SULLA COLOMBO DA MEZZOCAMMINO, ANCHE A CAUSA DI UN
INCIDENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma