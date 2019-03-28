Traffico Roma del 28-03-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 9.50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE; PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE CI SONO
ANCORA INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA CASILINA AL BIVIO PER LA
ROMA L’AQUILA IN DIREZIONE TIBURTINA.
PER TRAFFICO INTENSO – IN CARREGGIATA INTERNA – CODE A TRATTI TRA LE USCITE
BUFALOTTA E TIBURTINA E A PARTIRE DALLA CASILINA SINO ALLO SVINCOLO
ARDEATINA.
DI NUOVO IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO DAL BIVIO PER
LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA.
ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI
NERONE E SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI
QUINTO; CODE ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI.
ANCORA DIFFICOLTÀ LUNGO IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE,
CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO
ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI: SI TRATTA DI
LAVORI CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE CONDUCE SU CORSO DI
FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
ANCORA PER QUANTO RIGUARDA LA TANGENZIALE, LUNGHE CODE VERSO LO STADIO
OLIMPICO A PARTIRE DALL’USCITA MONTI TIBURTINI SINO A TOR DI QUINTO.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE DA PARCO DE MEDICI ALL’EUR, CODE ANCHE SULLA
PONTINA A PARTIRE DA SPINACETO E SULLA COLOMBO A PARTIRE DA MEZZOCAMMINO,
IN QUEST’ULTIMO CASO ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma