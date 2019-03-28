Traffico Roma del 28-03-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 11:20
MARIA BARBARA TAORMINA
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IN CITTA’ DUE GLI INCIDENTI CHE PROVOCANO CODE, IL PRIMO SU VIA PRENESTINA
ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA ED UN ALTRO IN VIA CAVOUR IN PROSSIMITA’
DI VIA SEI SERPENTI
INCOLONNAMENTI LUNGO IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CI
SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO
SVINCOLO DI CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI: SI TRATTA DI LAVORI
CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE CONDUCE SU CORSO DI FRANCIA IN
DIREZIONE DEL RACCORDO.
FINO LE 12,30 E’ PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA VIDONI SOTTO IL
PALAZZO DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, POSSIBILI RIPERCUSSIONI
AL TRAFFICO SU CORSO VITTORIO EMANUELE II
DA OGGI A SABATO 30, DALLE 8 ALLE 19 SARA’ IN SVOLGIMENTO PRESSO
L’HOTEL ERGIFE SULLA VIA AURELIA UN IMPORTANTE CONGRESSO MEDICO. MOLTI I
PARTECIPANTI, DI CONSEGUENZA SI POTRANNO AVERE RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO
IN TUTTA LA ZON.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma