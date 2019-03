Traffico Roma del 28-03-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 15:20 mave

SI ALLUNGANO LE CODE PROVOCATE DA UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA

DIREZIONE ROMA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO

ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA POCO DOPO LO

SVINCOLO PER LA VIA APPIA , SI STANNO FORMANDO RALLENTAMENTI E CODE A

PARTIRE DALLO SVINCOLO PERLA CRISTOFORO COLOMBO

ANCHE CHI SI TROVA SULLA VIA APPIA PROVENENDO DA CIAMPINO TROVA

DIFFICOLTA’AD IMMETTERSI SULLA CARREGGIATA ESTERNE DEL RACCORDO

SULLA TANGENZIALE, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII F INO ALLO SVINCOLO DI CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DI SAN

GIOVANNI: SI TRATTA DI LAVORI CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE

CONDUCE SU CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

IN ZONA PRATI UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN VIA RUGGERO DI LAURIA E SU VIA

CARACCIOLO , RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA PINCIANA

Massimo Veschi

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma