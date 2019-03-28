Traffico Roma del 28-03-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 15:20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SI ALLUNGANO LE CODE PROVOCATE DA UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA
DIREZIONE ROMA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO
ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA POCO DOPO LO
SVINCOLO PER LA VIA APPIA , SI STANNO FORMANDO RALLENTAMENTI E CODE A
PARTIRE DALLO SVINCOLO PERLA CRISTOFORO COLOMBO
ANCHE CHI SI TROVA SULLA VIA APPIA PROVENENDO DA CIAMPINO TROVA
DIFFICOLTA’AD IMMETTERSI SULLA CARREGGIATA ESTERNE DEL RACCORDO
SULLA TANGENZIALE, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII F INO ALLO SVINCOLO DI CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DI SAN
GIOVANNI: SI TRATTA DI LAVORI CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE
CONDUCE SU CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
IN ZONA PRATI UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN VIA RUGGERO DI LAURIA E SU VIA
CARACCIOLO , RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA PINCIANA
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma