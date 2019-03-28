Traffico Roma del 28-03-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 16:50 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CODE PER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA
VIA DEL MARE E LO SVINCOLO PER L’ARDEATINA , ALTRE CODE IN CARREGGIATA
INTERNA, PER TRAFFICO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
SULLA TANGENZIALE, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII F INO ALLO SVINCOLO PER VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE
DI SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SU QUESTA CARREGGIATA SI INCONTRANO CODE IN
AVVICINAMENTO AL BIVIO PER LA A24
IN ZONA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU CORSO DI
FRANCIA
ALTRO INCIDENTE IN ZONA PRATI PROVOCA CODE IN VIA RUGGERO DI LAURIA E SU
VIA CARACCIOLO
POI TROVIAMO CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL
GIUBILEO DIREZIONE CENTRO
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma