Traffico Roma del 28-03-2019 ore 17:30

Nulla di nuovo sulle strade della capitale

CODE PER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA

VIA DEL MARE E LO SVINCOLO PER L’ARDEATINA , ALTRE CODE IN CARREGGIATA

INTERNA, PER TRAFFICO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA

SULLA TANGENZIALE, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII F INO ALLO SVINCOLO PER VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE

DI SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SU QUESTA CARREGGIATA SI INCONTRANO CODE IN

AVVICINAMENTO AL BIVIO PER LA A24

IN ZONA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU CORSO DI

FRANCIA

ALTRO INCIDENTE IN ZONA PRATI PROVOCA CODE IN VIA RUGGERO DI LAURIA E SU

VIA CARACCIOLO

DA OGGI A SABATO 30, DALLE 8 ALLE 19 SARA’ IN SVOLGIMENTO PRESSO L’HOTEL

ERGIFE SULLA VIA AURELIA UN IMPORTANTE CONGRESSO MEDICO. MOLTI I

PARTECIPANTI, DI CONSEGUENZA SI POTRANNO AVERE RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO IN

TUTTA LA ZONA.

Massimo Veschi

