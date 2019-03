Traffico Roma del 28-03-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 17.50 mave

DA SEGNALARE AL MOMENTO DIVERSI INCIDENTI, QUELLO AVVENUTO SU VIALE EUROPA

ALL’EUR RALLENTA IN TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA CRISTOFORO COLOMBO. ALTRO

INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALTEZZA ARCO DI TRAVERTINO ED ANCORA SU VIA

APPIA NUOVA NEI PRESSI DI VIA ALMONE

SULLA PRENESTINA ALL’INCROCIO CON VIA ALBERTO DA GIUSSANO E SU CORSO DI

FRANCIA

INTANTO SI ALLUNGANO LE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA

TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA ROMANINA E IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA

CASSIA E LA SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA

SULLA TANGENZIALE, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII F INO ALLO SVINCOLO PER VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE

DI SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SU QUESTA CARREGGIATA SI INCONTRANO CODE IN

AVVICINAMENTO AL BIVIO PER LA A24

PRIME CODE IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI

AL RACCORDO ANULARE

