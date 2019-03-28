Traffico Roma del 28-03-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 18.20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ENTRIAMO SUBITO SUL RACCORDO ANULARE , DOVE IL TRAFFICO AL MOMENTO È
PARTICOLARMENTE INTENSO. IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA
LA CRISTOFORO COLOMBO E LA ROMANINA E IN CARREGGIATA INTERNA, INVECE
TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA CASSIA E LA SALARIA E TRA BUFALOTTA E E
LA VIA APPIA
CODE IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL
RACCORDO ANULARE
SULLA TANGENZIALE, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII F INO ALLO SVINCOLO PER VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE
DI SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SU QUESTA CARREGGIATA SI INCONTRANO CODE IN
AVVICINAMENTO AL BIVIO PER LA A24
DA SEGNALARE ANCORA DIVERSI INCIDENTI, QUELLO AVVENUTO SU VIALE EUROPA
ALL’EUR RALLENTA IN TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA CRISTOFORO COLOMBO. ALTRO
INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALTEZZA ARCO DI TRAVERTINO ED ANCORA SU VIA
APPIA NUOVA NEI PRESSI DI VIA ALMONE
SULLA PRENESTINA ALL’INCROCIO CON VIA ALBERTO DA GIUSSANO E SU CORSO DI
FRANCIA
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma