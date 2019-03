Traffico Roma del 28-03-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 19.20 mave

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

LUNGHE CODE PER INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI GIA’ A PRTIRE

DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO A VIA FRANCESCO MARCONI

MOLTO TRAFFICO E’ SEGNALATO ANCHE SULLA VIA PONTINA CON CODE DAL RACCORDO

ANULARE ALL’EUR NELLE DUE DIREZIONI

CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E

PORTONACCIO DIREZIONE CENTRO

SULLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII F INO ALLO SVINCOLO PER VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DI SAN

GIOVANNI

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA LA

CRISTOFORO COLOMBO E LA ROMANINA E IN CARREGGIATA INTERNA, INVECE

TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA CASSIA E LA SALARIA E TRA BUFALOTTA E E

LA VIA APPIA

Massimo Veschi

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma