Traffico Roma del 28-03-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 19.20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
LUNGHE CODE PER INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI GIA’ A PRTIRE
DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO A VIA FRANCESCO MARCONI
MOLTO TRAFFICO E’ SEGNALATO ANCHE SULLA VIA PONTINA CON CODE DAL RACCORDO
ANULARE ALL’EUR NELLE DUE DIREZIONI
CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E
PORTONACCIO DIREZIONE CENTRO
SULLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII F INO ALLO SVINCOLO PER VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DI SAN
GIOVANNI
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA LA
CRISTOFORO COLOMBO E LA ROMANINA E IN CARREGGIATA INTERNA, INVECE
TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA CASSIA E LA SALARIA E TRA BUFALOTTA E E
LA VIA APPIA
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma