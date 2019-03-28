Traffico Roma del 28-03-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 19.50 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ANCORA CODE PER INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII FINO A VIA FRANCESCO MARCONI
SI STA IN CODA PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI MONTE VERDE ED ANCORA SULLA
VIA CASSIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E IL RACCORDO ANULARE
CODE PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E
PORTONACCIO DIREZIONE CENTRO
SULLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII F INO ALLO SVINCOLO PER VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DI SAN
GIOVANNI
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA LA
ROMA FIUMICINO E LA VIA APPIA , NULLA DA SEGNALARE AL MOMENTO SULLA
CARREGGIATA INTERNA
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma