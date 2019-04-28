Traffico Roma del 28-04-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 8 APRILE 2019 ORE 9:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO SCORREVOLE SU STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE , TUTTO
TRANQUILLO QUINDI SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI.
DALLE 10.00 ALLE 18.00 SI SVOLGERA’ LA MANIFESTAZIONE “VIA LIBERA”. UN
ANELLO STRADALE RIMARRA’ CHIUSO AL TRAFFICO E DEDICATO A PEDONI E
CICLISTI. TRA LE STRADE INTERESSASTE VIA COLA DI RIENZO VIA DEL CORSO VIA
TIBURTINA, VIA DEI FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA VIALE MANZONI, VIA
LABICANA E VIA VENETO . VERRANNO DEVIATE O LIMITATE 27 LINEE DI BUS.
FINO ALLE 11.30, NELL’AREA DI CARACALLA, VENTUNESIMA EDIZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE PODISTICA “ROMA APPIA RUN”. LE STRADE INTERESSATE DALLA
MANIFESTAZIONE OLTRE A VIALE DELLE TERME DI CARACALLA, VIA APPIA ANTICA
VIA APPIA PIGNATELLI E VIA DELLA CAFFARELLA.
IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO PER FESTEGGIARE IL
CARNEVALE LATINO AMERICANO, CHIUSA VIA DEI CERCHI TRA PIAZZA DI PORTA
CAPENA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE, DALLE ORE 11.00 VIA DEI CERCHI
SARA’ CHIUSA TRA VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E PIAZZA BOCCA DELLA
VERITA’.
NELLA ZONA DI CENTOCELLE POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UNA
MANIFESTAZIONE CHE SI STA SVOLGENDO IN VIA DEI CASTANI DA PIAZZA FELICE
DA CANTALICE A VIA DEI GLICINI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma