Traffico Roma del 28-04-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 8 APRILE 2019 ORE 10:20 SS

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

SULLA A1 ROMA NAPOLI, PER UN INCIDENTE CIRCA 4 KM DI CODA TRA COLLEFERRO E

IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DIREZIONE FIRENZE

TRAFFICO REGOLARE SULLE STRAD DELLA CAPITALE. TUTTO TRANQUILLO SUL RACCORDO

ANULARE E SULLE CONSOLARI.

FINO ALLE 18.00 IN SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE “VIA LIBERA”. UN ANELLO

STRADALE E’ ’ CHIUSO AL TRAFFICO E DEDICATO A PEDONI E CICLISTI. TRA LE

STRADE INTERESSASTE VIA COLA DI RIENZO VIA DEL CORSO VIA TIBURTINA, VIA DEI

FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA VIALE MANZONI, VIA LABICANA E VIA VENETO .

DEVIATE O LIMITATE 27 LINEE DI BUS.

FINO ALLE 11.30, NELL’AREA DI CARACALLA, VENTUNESIMA EDIZIONE DELLA

MANIFESTAZIONE PODISTICA “ROMA APPIA RUN”. LE STRADE INTERESSATE DALLA

MANIFESTAZIONE OLTRE A VIALE DELLE TERME DI CARACALLA, VIA APPIA ANTICA

VIA APPIA PIGNATELLI E VIA DELLA CAFFARELLA.

IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO PER FESTEGGIARE IL

CARNEVALE LATINO AMERICANO, CHIUSA VIA DEI CERCHI TRA PIAZZA DI PORTA

CAPENA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE, DALLE ORE 11.00 VIA DEI CERCHI

SARA’ CHIUSA TRA VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E PIAZZA BOCCA DELLA

VERITA’.

NELLA ZONA DI CENTOCELLE POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UNA

MANIFESTAZIONE CHE SI STA SVOLGENDO IN VIA DEI CASTANI DA PIAZZA FELICE

DA CANTALICE A VIA DEI GLICINI.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma