Traffico Roma del 28-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 8 APRILE 2019 ORE 10:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SULLA A1 ROMA NAPOLI, PER UN INCIDENTE CIRCA 4 KM DI CODA TRA COLLEFERRO E
IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DIREZIONE FIRENZE
TRAFFICO REGOLARE SULLE STRAD DELLA CAPITALE. TUTTO TRANQUILLO SUL RACCORDO
ANULARE E SULLE CONSOLARI.
FINO ALLE 18.00 IN SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE “VIA LIBERA”. UN ANELLO
STRADALE E’ ’ CHIUSO AL TRAFFICO E DEDICATO A PEDONI E CICLISTI. TRA LE
STRADE INTERESSASTE VIA COLA DI RIENZO VIA DEL CORSO VIA TIBURTINA, VIA DEI
FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA VIALE MANZONI, VIA LABICANA E VIA VENETO .
DEVIATE O LIMITATE 27 LINEE DI BUS.
FINO ALLE 11.30, NELL’AREA DI CARACALLA, VENTUNESIMA EDIZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE PODISTICA “ROMA APPIA RUN”. LE STRADE INTERESSATE DALLA
MANIFESTAZIONE OLTRE A VIALE DELLE TERME DI CARACALLA, VIA APPIA ANTICA
VIA APPIA PIGNATELLI E VIA DELLA CAFFARELLA.
IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO PER FESTEGGIARE IL
CARNEVALE LATINO AMERICANO, CHIUSA VIA DEI CERCHI TRA PIAZZA DI PORTA
CAPENA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE, DALLE ORE 11.00 VIA DEI CERCHI
SARA’ CHIUSA TRA VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E PIAZZA BOCCA DELLA
VERITA’.
NELLA ZONA DI CENTOCELLE POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UNA
MANIFESTAZIONE CHE SI STA SVOLGENDO IN VIA DEI CASTANI DA PIAZZA FELICE
DA CANTALICE A VIA DEI GLICINI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma