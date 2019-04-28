RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 28-04-2019 ore 11:30

di - 28 Aprile 2019 - 11:30

Più informazioni su


VIABILITÀ ROMA DOMENICA 8  APRILE 2019 ORE 11:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON  GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SULLA A1 ROMA NAPOLI,   CODE PER TRAFFICO INTENSO  TRA FERRENTINO E
COLLEFERRO DIREZIONE  ROMA TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE.
BREVI RALLENTAENTI SUL RACCORDO ANULARE  TRA LO SVINCOLO DELLA VIA DEL MARE
E PARCO DE DEI MEDICI IN CARREGGIATA INTERNA.
FINO  ALLE 18.00 IN SVOLGIMENTO  LA MANIFESTAZIONE “VIA LIBERA”. UN ANELLO
STRADALE  E’ ’ CHIUSO AL TRAFFICO E DEDICATO A PEDONI E CICLISTI. TRA LE
STRADE INTERESSASTE VIA COLA DI RIENZO VIA DEL CORSO VIA TIBURTINA, VIA DEI
FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA VIALE MANZONI,  VIA LABICANA E VIA VENETO .
DEVIATE O LIMITATE 27 LINEE DI BUS.
FINO ALLE 11.30, NELL’AREA DI CARACALLA, VENTUNESIMA EDIZIONE DELLA
 MANIFESTAZIONE PODISTICA “ROMA APPIA RUN”. LE STRADE INTERESSATE DALLA
MANIFESTAZIONE  OLTRE A VIALE DELLE TERME DI CARACALLA, VIA APPIA ANTICA
VIA APPIA PIGNATELLI E VIA DELLA CAFFARELLA.
IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE  CON CORTEO PER FESTEGGIARE IL
CARNEVALE LATINO AMERICANO,  CHIUSA VIA DEI CERCHI TRA PIAZZA DI PORTA
CAPENA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE, DALLE ORE 11.00 VIA DEI CERCHI
SARA’ CHIUSA TRA VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E PIAZZA BOCCA DELLA
VERITA’.
NELLA ZONA DI CENTOCELLE POSSIBILI  DISAGI AL TRAFFICO PER UNA
MANIFESTAZIONE  CHE SI STA SVOLGENDO IN VIA DEI CASTANI DA PIAZZA FELICE
DA CANTALICE  A VIA DEI GLICINI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su