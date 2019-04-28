Traffico Roma del 28-04-2019 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DOMENICA 8 APRILE 2019 ORE 12:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SULLA A1 ROMA NAPOLI, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FERRENTINO
E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DIREZIONE ROMA TRAFFICO REGOLARE
SULLE STRADE DELLA CAPITALE. BREVI RALLENTAENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA
LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E LO SVINCOLO PER ROMA FIUMICINO I IN
CARREGGIATA INTERNA,
FINO ALLE 18.00 IN SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE “VIA LIBERA”. UN ANELLO
STRADALE E’ ’ CHIUSO AL TRAFFICO E DEDICATO A PEDONI E CICLISTI. TRA LE
STRADE INTERESSASTE VIA COLA DI RIENZO VIA DEL CORSO VIA TIBURTINA, VIA DEI
FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA VIALE MANZONI, VIA LABICANA E VIA VENETO .
DEVIATE O LIMITATE 27 LINEE DI BUS.
IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO PER FESTEGGIARE IL
CARNEVALE LATINO AMERICANO, CHIUSA VIA DEI CERCHI TRA PIAZZA DI PORTA
CAPENA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE, E PROSEGUENDO CHIUSA TRA VIA
DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’.
NELLA ZONA DI CENTOCELLE POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UNA
MANIFESTAZIONE CHE SI STA SVOLGENDO IN VIA DEI CASTANI DA PIAZZA FELICE
DA CANTALICE A VIA DEI GLICINI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma