Traffico Roma del 28-04-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 8 APRILE 2019 ORE 14:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SU STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE ,
TUTTO TRANQUILLO QUINDI SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI.
FINO ALLE 18.00 IN SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE “VIA LIBERA”. UN ANELLO
STRADALE E’ ’ CHIUSO AL TRAFFICO E DEDICATO A PEDONI E CICLISTI. TRA LE
STRADE INTERESSASTE VIA COLA DI RIENZO VIA DEL CORSO VIA TIBURTINA, VIA DEI
FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA VIALE MANZONI, VIA LABICANA E VIA VENETO .
DEVIATE O LIMITATE 27 LINEE DI BUS.
NELLA ZONA DI CENTOCELLE POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UNA
MANIFESTAZIONE CHE SI STA SVOLGENDO IN VIA DEI CASTANI DA PIAZZA FELICE
DA CANTALICE A VIA DEI GLICINI.
PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA
SACCHETTI. RIAPERTURA PREVISTA PER IL PROSSIMO 5 MAGGIO. INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma