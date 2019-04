Traffico Roma del 28-04-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 8 APRILE 2019 ORE 14:20 SS

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SU STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE ,

TUTTO TRANQUILLO QUINDI SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI.

FINO ALLE 18.00 IN SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE “VIA LIBERA”. UN ANELLO

STRADALE E’ ’ CHIUSO AL TRAFFICO E DEDICATO A PEDONI E CICLISTI. TRA LE

STRADE INTERESSASTE VIA COLA DI RIENZO VIA DEL CORSO VIA TIBURTINA, VIA DEI

FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA VIALE MANZONI, VIA LABICANA E VIA VENETO .

DEVIATE O LIMITATE 27 LINEE DI BUS.

NELLA ZONA DI CENTOCELLE POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UNA

MANIFESTAZIONE CHE SI STA SVOLGENDO IN VIA DEI CASTANI DA PIAZZA FELICE

DA CANTALICE A VIA DEI GLICINI.

PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII

TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA

SACCHETTI. RIAPERTURA PREVISTA PER IL PROSSIMO 5 MAGGIO. INEVITABILI LE

RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma