Traffico Roma del 28-04-2019 ore 19:30

CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD TRA SETTEBAGNI E RACCORDO

ANULARE MENTRE SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA

TORRENOVA E IL GRANDE RACCORDO ANULARE.

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E

ARDEATINA, IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA APPIA E ROMANINA.

IN CITTA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI IN

DIREZIONE DI VIALE REGINA MARGHERITA.

CHIUSA SEMPRE PER INCIDENTE PIAZZA ADRIANA VERSO VIA CRESCENZIO.

IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO PER FESTEGGIARE IL

CARNEVALE LATINO AMERICANO, CHIUSA VIA DEI CERCHI TRA PIAZZA DI PORTA

CAPENA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE, E PROSEGUENDO CHIUSA TRA VIA

DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’.

PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII

TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA

SACCHETTI. RIAPERTURA PREVISTA PER IL PROSSIMO 5 MAGGIO. INEVITABILI LE

RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE.

