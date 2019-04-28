Traffico Roma del 28-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 28 APRILE 2019 ORE 19:20 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD TRA SETTEBAGNI E RACCORDO
ANULARE MENTRE SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA
TORRENOVA E IL GRANDE RACCORDO ANULARE.
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E
ARDEATINA, IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA APPIA E ROMANINA.
IN CITTA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI IN
DIREZIONE DI VIALE REGINA MARGHERITA.
CHIUSA SEMPRE PER INCIDENTE PIAZZA ADRIANA VERSO VIA CRESCENZIO.
IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO PER FESTEGGIARE IL
CARNEVALE LATINO AMERICANO, CHIUSA VIA DEI CERCHI TRA PIAZZA DI PORTA
CAPENA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE, E PROSEGUENDO CHIUSA TRA VIA
DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’.
PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA
SACCHETTI. RIAPERTURA PREVISTA PER IL PROSSIMO 5 MAGGIO. INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma