Traffico Roma del 28-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 07.20 I.V.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
PER TRAFFICO INTENSO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE
ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO;
SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA CASSIA NEI TRATTI:
LA STORTA – GIUSTINIANA E RACCORDO – VIA DI GROTTAROSSA
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI
DIREZIONE STADIO OLIMPICO
TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA DA SETTECAMINI AL RACCORDO ANULARE E DA
VIA DI CASALE DI S. BASILIO A VIA DI CASAL DEI PAZZI VERSO IL CENTRO
SULLA PONTINA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO PROVOCA 2 KM DI
CODA IN DIREZIONE ROMA
RACCORDO ANULARE CODE TRA CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
TRASPORTO PUBBLICO
PER UN GUASTO AD UNA VETTURA IN VIALE DELLE MILIZIE LA LINEA TRAM 19 è
LIMITATA A VALLE GIULIA, BUS SOSTITUTIVI TRA RISORGIMENTO E VALLE GIULIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma