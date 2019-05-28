Traffico Roma del 28-05-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 07:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
TRAFFICO SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTA’ IN PARTICOLARE SULLA VIA CASSIA E
SULLA VIA FLAMINIA
INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA
DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E LA VIA ARDEATINA
SI STA’ IN FILA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI
DIREZIONE STADIO OLIMPICO
TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA DA SETTECAMINI AL RACCORDO ANULARE E DA
VIA DI CASALE DI S. BASILIO A VIA DI CASAL DEI PAZZI VERSO IL CENTRO
SULLA PONTINA UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO TRA MONTE D’ORO E VIA DI
PRATICA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
STESSA SITUAZOINE NELLA ZONA DI CIAMPINO , CI SONO RALLENTAMENTI PER UN
INCIDENTE IN VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE DELLA VIA APPIA
ALLE ORE 09 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE NEI PRESSI
DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI DISAGI FINO
ALLE 13.30
IN ZONA TORREVECCHIA TRIONFALE PER LA LAVORI ALLA RETE FOGNARIA E’ CHIUSA
VIA DEI MONFORTANI A PARTIRE DA VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA IN
DIREZIONE DI TORREVECCHIA .
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma