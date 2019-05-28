Traffico Roma del 28-05-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 08:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN
ENTRATA A ROMA
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A CORSO DI FRANCIA.
INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA
DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E LA VIA ARDEATINA.
SI STA’ IN FILA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI
DIREZIONE STADIO OLIMPICO
TRAFFICATA LA VIA TIBURTINA CON RALLENTAMENTI DA SETTECAMINI AL RACCORDO
ANULARE E DA VIA DI CASALE DI S. BASILIO A VIA DI CASAL DEI PAZZI VERSO IL
CENTRO
SULLA PONTINA UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO TRA MONTE D’ORO E VIA DI
PRATICA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
STESSA SITUAZOINE NELLA ZONA DI CIAMPINO , CI SONO RALLENTAMENTI PER UN
INCIDENTE IN VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE DELLA VIA APPIA
ALLE ORE 09 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE NEI PRESSI
DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI DISAGI FINO
ALLE 13.30
A TOR BELLA MONACA LAVORI QUESTA MATTINA TRA VIA DEL FUOCO SACRO E VIA
CASILINA. ISTITUITO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DALLE 8.30 ALLE 16. E’
PREVISTO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ANCHE SULLA RAMPA DI ACCESSO A
VIA DEL FUOCO SACRO IN ENTRATA DA VIA DI TOR BELLA MONACA. I LAVORI
TERMINERANNO IL PROSSIMO 22 GIUGNO.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma