Traffico Roma del 28-05-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 09:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E LA
TRIONFALE IN ENTRATA A ROMA
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A CORSO DI FRANCIA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA SILVESTRI , SIAMO IN ZONA BRAVETTA.
STESSA SITUAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO ALL’ALTEZZA DI VIA LEONIDA
BISSOLATI.
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST CON RALLENTAMENTI DALLA BATTERIA NOMENTANA
A VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO OLIMPICO. RALLENTAMENTI ANCHE
VERSO SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA.
INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA
CASILINA E LA VIA ARDEATINA E PROSEGUENDO FINO ALLA VIA PONTINA..
RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA VIA PRENESTINA E LA VIA TIBURTINA.
SI STA’ IN FILA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’.
E’ IN PIENTO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE NEI PRESSI DELLA
SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI DISAGI FINO ALLE
13.30
VI RICORDIAMO CHE SULLA VIA TIBURTINA E’ STATA RIAPERTA LA CORSIA CENTRALE
NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DI PORTONACCIO E VIA DI CASAL BRUCIATO. SULLA
CORSIA CENTRALE TORNANO QUINDI A TRANSITARE 10 LINEE DI BUS
IN ZONA TORREVECCHIA- TRIONFALE PER LA LAVORI ALLA RETE FOGNARIA E’ CHIUSA
VIA DEI MONFORTANI A PARTIRE DA VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA IN
DIREZIONE DI TORREVECCHIA .
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma