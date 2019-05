Traffico Roma del 28-05-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 09:50 MAX MAR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA SILVESTRI , SIAMO IN ZONA

BRAVETTA.

STESSA SITUAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO ALL’ALTEZZA DI VIA LEONIDA

BISSOLATI.

C’E’ ANCORA MOLTO TRAFFICO SULLA VIA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E LA

TRIONFALE IN ENTRATA A ROMA

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO ..

TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZIALE EST CON RALLENTAMENTI DALLA BATTERIA

NOMENTANA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIIII DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

RALLENTAMENTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA

SALARIA.

PER UN CANTIERE CI SONO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO

ANULARE TRA LA CASILINA E LA VIA LAURENTINA.

SI STA’ IN FILA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO A VIALE

PALMIRO TOGLIATTI IN ENTRATA IN CITTA’.

E’ IN PIENTO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE NEI PRESSI DELLA

SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI DISAGI FINO ALLE

13.30

A TOR BELLA MONACA LAVORI QUESTA MATTINA TRA VIA DEL FUOCO SACRO E VIA

CASILINA. ISTITUITO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DALLE 8.30 ALLE 16. E’

PREVISTO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ANCHE SULLA RAMPA DI ACCESSO A

VIA DEL FUOCO SACRO IN ENTRATA DA VIA DI TOR BELLA MONACA. I LAVORI

TERMINERANNO IL PROSSIMO 22 GIUGNO.

DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma