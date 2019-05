Traffico Roma del 28-05-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 11:20 MAX MAR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI

QUINTO IN ENTRATA A ROMA. ..

QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN

DIREZIONE TANGENZIALE.

CIRCOLAZIONE INVECE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI.

E’ IN PIENTO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE NEI PRESSI DELLA

SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI DISAGI FINO ALLE

13.30

IN ZONA TORREVECCHIA- TRIONFALE PER LA LAVORI ALLA RETE FOGNARIA E’ CHIUSA

VIA DEI MONFORTANI A PARTIRE DA VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA IN

DIREZIONE DI TORREVECCHIA .

A TOR BELLA MONACA LAVORI QUESTA MATTINA TRA VIA DEL FUOCO SACRO E VIA

CASILINA.RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DALLE 8.30 ALLE 16. E’ PREVISTO UN

RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ANCHE SULLA RAMPA DI ACCESSO A VIA DEL FUOCO

SACRO IN ENTRATA DA VIA DI TOR BELLA MONACA. I LAVORI TERMINERANNO IL

PROSSIMO 22 GIUGNO.

QUESTA SERA PER LAVORI E’ IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DI VIA NUOVA DELLE

FORNACI. LA STRADA RIMMARRA’ CHIUSA DALLE 22.30 TRA LARGO DI PORTA

CAVALLEGGERI E VIA AURELIA ANTICA. LA RIAPERTURA DOMANI ALLE ORE 05.00.

DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma