Traffico Roma del 28-05-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 13:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA
IN DIREZIONE TANGENZIALE.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST TRA LA TIBURTINA E
SAN LORENZO VERSO SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR
BELLA MONACA.
CIRCOLAZIONE INVECE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI.
PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA DURAZZO TRA VIALE ANGELICO E LA
CIRCONVALLAZIONE CLODIA .
IN ZONA TORREVECCHIA- TRIONFALE PER LA LAVORI ALLA RETE FOGNARIA E’ CHIUSA
VIA DEI MONFORTANI A PARTIRE DA VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA IN
DIREZIONE DI TORREVECCHIA .
RIAPERTA VIA DEL PIGNETO, SONO TERMINATI I LAVORI TRA VIA ATTILIO MORI E
VIA GIOVANNI DE AGOSTINI.
QUESTA SERA PER LAVORI E’ IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DI VIA NUOVA DELLE
FORNACI. LA STRADA RIMMARRA’ CHIUSA DALLE 22.30 TRA LARGO DI PORTA
CAVALLEGGERI E VIA AURELIA ANTICA. LA RIAPERTURA DOMANI ALLE ORE 05.00.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma