Traffico Roma del 28-05-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

RESTANO DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE

AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO INFATTI ANCORA INCOLONNAMENTI A

PARTIRE DALL’USCITA BUFALOTTA SINO AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.

NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE

LAURENTINA E ARDEATINA.

SULLA TANGENZIALE CODE TRA LE USCITE CORSO FRANCIA E SALARIA E TRA L’USCITA

PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO QUINDI

IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

DISAGI SULLA ROMA FIUMICINO, CI SONO CODE TRA L’USCITA MAGLIANA PARCO DE

MEDICI E L’EUR A CAUSA DI UN INCIDENTE.

RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO FIUMCINO TRA VIA ISACCO NEWTON E LO

SVINCOLO MAGLIANA, SI TRATTA DIN UN INCIDENTE DI LIEVE ENTITÀ.

LA POLIZIA LOCALE SEGNALA UN INCIDENTE IN PRATI IN VIALE DELLE MILIZIE IN

PROSSIMITÀ DI VIA LEPANTO.

ALTRO INCIDENTE AL VILLAGGIO OLIMPICO ALL’INTERSEZIONE TRA VIA ARGENTINA E

VIA INDIA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI.

INCOLONNAMENTI SULLA VIA ARDEATINA DA FONTE MERAVIGLIOSA AL RACCORDO. CODE

ANCHE VERSO ROMA A PARTIRE DAL DIVINO AMORE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma