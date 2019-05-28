Traffico Roma del 28-05-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 16:50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RISOLTO L’INCIDENTE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA TRIONFALE,
RESTANO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E TOMBA DI
NERONE.
ANCORA QUALCHE DISAGIO IN VIA DI BOCCEA PER UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI TORREVECCHIA, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER
IL TRAFFICO.
CI SONO CODE SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DEI DUE PONTI, CODE IN
VIA CASSIA TRA VIA VILFREDO PARETO E VIA CORTINA D’AMPEZZO. TRAFFICO
CONGESTIONATO PER LAVORI SUL LUNGOTEVERE DELLE NAVI A PARTIRE DA PONTE
PIETRO NENNI SINO AL BIVIO PER VIALE DELLE BELLE ARTI.
SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE, IN CARREGGIATA INTERNA,
INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA BUFALOTTA SINO ALLO SVINCOLO LA
RUSTICA.
NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DAL BIVIO
PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO ARDEATINA.
SULLA TANGENZIALE CODE TRA LE USCITE CORSO FRANCIA E SALARIA E TRA L’USCITA
PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO QUINDI
IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
TRAFFICO CONGESTIONATO E INCOLONNAMENTI SULLA VIA ARDEATINA DA FONTE
MERAVIGLIOSA AL RACCORDO. CODE ANCHE VERSO ROMA A PARTIRE DAL DIVINO AMORE.
LUNGHE CODE IN VIA DI TOR CARBONE E IN VIA ERODE ATTICO.
SULLA PONTINA CODE DA POMEZIA NORD SINO AL BIVIO DI CASTEL ROMANO IN
DIREZIONE DI ROMA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma