Traffico Roma del 28-05-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 17:50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE STRADE CITTADINE. SUL RACCORDO ANULARE IN
CARREGGIATA INTERNA, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA BUFALOTTA SINO AL
BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E – SEMPRE IN INTERNA – CODE TRA LA CASILINA E
LA VIA APPIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA
FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO ROMANINA.
CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI TRA LA STORTA, LA
GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE. ALTRE CODE – SEMPRE SULLA CASSIA – TRA VIA
VILFREDO PARETO E VIA CORTINA D’AMPEZZO.
INCIDENTE E CODE SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DEI DUE PONTI,
L’INCIDENTE È AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA BOMARZO.
ANCORA QUALCHE DISAGIO IN VIA DI BOCCEA PER UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI TORREVECCHIA, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER
IL TRAFFICO.
TRAFFICO CONGESTIONATO PER LAVORI SUL LUNGOTEVERE DELLE NAVI A PARTIRE DA
PONTE PIETRO NENNI SINO AL BIVIO PER VIALE DELLE BELLE ARTI.
SULLA TANGENZIALE CODE TRA LE USCITE CORSO FRANCIA E SALARIA E TRA L’USCITA
PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO QUINDI
IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
AL TUSCOLANO INCIDENTE IN VIA FURIO CAMILLO ALL’INTERSEZIONE CON VIA
TARQUINIO PRISCO. INCIDENTE E CODE IN VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO E LE
CAPANNELLE.
TRAFFICO CONGESTIONATO E INCOLONNAMENTI SULLA VIA ARDEATINA DA FONTE
MERAVIGLIOSA AL RACCORDO. CODE ANCHE VERSO ROMA A PARTIRE DAL DIVINO AMORE.
LUNGHE CODE IN VIA DI TOR CARBONE, IN VIA APPIA PIGNATELLI E IN VIA ERODE
ATTICO. COSÌ COME CI SONO CODE SULLA LAURENTINA E IN VIA DI TOR PAGNOTTA.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO SINO A VIA DI
MALAFEDE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma