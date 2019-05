Traffico Roma del 28-05-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 18:20 TR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO SOSTENUTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA

CITTA’ IN PARTICOLARE SU VIA FLAMINIA NUOVA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE

AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA BOMARZO CI SONO INCOLONNAMENTI DA C.SO DI

FRANCIA VERSO IL RACCORDO ANULARE.

SULLO STESSO RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E

LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E LA

ROMANINA.

IN VIA DI BOCCEA PER UN INCIDENTE ANCORA RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA

DI VIA DI TORREVECCHIA.

RALLENTAMENTI E CODE INVECE PER LAVORI SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA

CORTONA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.

SULLA TANGENZIALE CODE TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN DIREIZONE DI

SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO ALTRE FILE TRA VIA TIBURTINA E LA RM-TE.

TRAFFICO CONGESTIONATO PER LAVORI SUL LUNGOTEVERE DELLE NAVI A PARTIRE DA

PONTE PIETRO NENNI SINO AL BIVIO PER VIALE DELLE BELLE ARTI.

AL TUSCOLANO INCIDENTE IN VIA FURIO CAMILLO NEI PRESSI DI VIA TARQUINIO

PRISCO. INCIDENTE E CODE IN VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO E LE

CAPANNELLE.

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA ARDEATINA CODE DA VIA VIGGIANO AL RACCORDO. CODE

ANCHE VERSO ROMA A PARTIRE DAL DIVINO AMORE.

LUNGHE CODE IN VIA DI TOR CARBONE, IN VIA APPIA PIGNATELLI E IN VIA ERODE

ATTICO. COSÌ COME CI SONO CODE SULLA LAURENTINA E IN VIA DI TOR PAGNOTTA.

SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO SINO A VIA DI

MALAFEDE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma