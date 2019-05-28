Traffico Roma del 28-05-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 18:20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO SOSTENUTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA
CITTA’ IN PARTICOLARE SU VIA FLAMINIA NUOVA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE
AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA BOMARZO CI SONO INCOLONNAMENTI DA C.SO DI
FRANCIA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
SULLO STESSO RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E
LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E LA
ROMANINA.
IN VIA DI BOCCEA PER UN INCIDENTE ANCORA RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA
DI VIA DI TORREVECCHIA.
RALLENTAMENTI E CODE INVECE PER LAVORI SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA
CORTONA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
SULLA TANGENZIALE CODE TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN DIREIZONE DI
SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO ALTRE FILE TRA VIA TIBURTINA E LA RM-TE.
TRAFFICO CONGESTIONATO PER LAVORI SUL LUNGOTEVERE DELLE NAVI A PARTIRE DA
PONTE PIETRO NENNI SINO AL BIVIO PER VIALE DELLE BELLE ARTI.
AL TUSCOLANO INCIDENTE IN VIA FURIO CAMILLO NEI PRESSI DI VIA TARQUINIO
PRISCO. INCIDENTE E CODE IN VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO E LE
CAPANNELLE.
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA ARDEATINA CODE DA VIA VIGGIANO AL RACCORDO. CODE
ANCHE VERSO ROMA A PARTIRE DAL DIVINO AMORE.
LUNGHE CODE IN VIA DI TOR CARBONE, IN VIA APPIA PIGNATELLI E IN VIA ERODE
ATTICO. COSÌ COME CI SONO CODE SULLA LAURENTINA E IN VIA DI TOR PAGNOTTA.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO SINO A VIA DI
MALAFEDE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma