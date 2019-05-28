Traffico Roma del 28-05-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RESTA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SULLE STRADE CITTADINE. SUL RACCORDO
ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA
BUFALOTTA SINO AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E – SEMPRE IN INTERNA – CODE
TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA. ALTRE CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLO
SVINCOLO AURELIA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA
FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO ROMANINA. SEMPRE IN ESTERNA ATTENZIONE CI SONO
CODE PER INCIDENTE TRA LE USCITE CASILINA E LA RUSTICA.
CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI TRA LA GIUSTINIANA
E TOMBA DI NERONE.
INCIDENTE E CODE SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DEI DUE PONTI,
L’INCIDENTE È AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA BOMARZO.
TRAFFICO CONGESTIONATO PER LAVORI SUL LUNGOTEVERE DELLE NAVI A PARTIRE DA
PONTE PIETRO NENNI SINO AL BIVIO PER VIALE DELLE BELLE ARTI.
SULLA TANGENZIALE CODE TRA LE USCITE CORSO FRANCIA E SALARIA, QUINDI TRA
L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E ANCORA
DALL’USCITA VERANO/PORTA MAGGIORE SINO A VIALE CASTRENSE IL TUTTO QUINDI IN
DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
CODE ANCHE VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA LA STAZIONE TIBURTINA E LO SVINCOLO
PIETRALATA/SANDRO PERTINI.
MIGLIORATA LA SITUAZIONE SULLA VIA ARDEATINA ANCHE SE RESTANO CODE DA FONTE
MERAVIGLIOSA AL RACCORDO.
LUNGHE CODE IN VIA DI TOR CARBONE, IN VIA APPIA PIGNATELLI E IN VIA ERODE
ATTICO. COSÌ COME CI SONO CODE SULLA LAURENTINA E IN VIA DI TOR PAGNOTTA.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRAFFICO CONGESTIONATO E CODE DAL RACCORDO SINO A
VIA DI ACILIA. SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA PRATICA DI MARE E POMEZIA, VI SONO DEI
LAVORI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma