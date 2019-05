Traffico Roma del 28-05-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

RESTA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SULLE STRADE CITTADINE. SUL RACCORDO

ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA

BUFALOTTA SINO AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E – SEMPRE IN INTERNA – CODE

TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA. ALTRE CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLO

SVINCOLO AURELIA

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA

FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO ROMANINA. SEMPRE IN ESTERNA ATTENZIONE CI SONO

CODE PER INCIDENTE TRA LE USCITE CASILINA E LA RUSTICA.

CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI TRA LA GIUSTINIANA

E TOMBA DI NERONE.

INCIDENTE E CODE SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DEI DUE PONTI,

L’INCIDENTE È AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA BOMARZO.

TRAFFICO CONGESTIONATO PER LAVORI SUL LUNGOTEVERE DELLE NAVI A PARTIRE DA

PONTE PIETRO NENNI SINO AL BIVIO PER VIALE DELLE BELLE ARTI.

SULLA TANGENZIALE CODE TRA LE USCITE CORSO FRANCIA E SALARIA, QUINDI TRA

L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E ANCORA

DALL’USCITA VERANO/PORTA MAGGIORE SINO A VIALE CASTRENSE IL TUTTO QUINDI IN

DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

CODE ANCHE VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA LA STAZIONE TIBURTINA E LO SVINCOLO

PIETRALATA/SANDRO PERTINI.

MIGLIORATA LA SITUAZIONE SULLA VIA ARDEATINA ANCHE SE RESTANO CODE DA FONTE

MERAVIGLIOSA AL RACCORDO.

LUNGHE CODE IN VIA DI TOR CARBONE, IN VIA APPIA PIGNATELLI E IN VIA ERODE

ATTICO. COSÌ COME CI SONO CODE SULLA LAURENTINA E IN VIA DI TOR PAGNOTTA.

SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRAFFICO CONGESTIONATO E CODE DAL RACCORDO SINO A

VIA DI ACILIA. SI TRATTA DI UN INCIDENTE.

SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA PRATICA DI MARE E POMEZIA, VI SONO DEI

LAVORI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma