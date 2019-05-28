Traffico Roma del 28-05-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 19:50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ANCORA INCOLONNAMENTI A PARTIRE
DALL’USCITA BUFALOTTA SINO AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA
FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO ROMANINA. SEMPRE IN ESTERNA RESANO
RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E LA RUSTICA. QUESTO A CAUSA DI UN
INCIDENTE COMUNQUE RIMOSSO.
CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI TRA LA GIUSTINIANA
E TOMBA DI NERONE.
RESTANO CODE SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DEI DUE PONTI. LA CAUSA
UN INCIDENTE.
TRAFFICO CONGESTIONATO PER LAVORI SUL LUNGOTEVERE DELLE NAVI A PARTIRE DA
PONTE MATTEOTTI SINO AL BIVIO PER VIALE DELLE BELLE ARTI.
SULLA TANGENZIALE CODE TRA LE USCITE CORSO FRANCIA E SALARIA E ANCORA
DALL’USCITA VERANO/PORTA MAGGIORE SINO A VIALE CASTRENSE IL TUTTO QUINDI IN
DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRAFFICO CONGESTIONATO E CODE DAL RACCORDO SINO A
VIA DI ACILIA. SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
LAVORI INTERESSERANNO QUESTA NOTTE IL RACCORDO ANULARE, DALLE 21.30
CHIUSURA DELLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E LA LAURENTINA IN
DIREZIONE ROMA FIUMICINO. TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA CASILINA E APPIA
SARÀ FATTO USCIRE ALLO SVINCOLO ARDEATINA, DEVIAZIONI IN VIA DI TOR
PAGNOTTA E RIENTRO SUL RACCORDO TRAMITE L’INGRESSO LAURENTINA. IL TERMINE
DEI LAVORI DOMANI MATTINA ALLE 5.30.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma