Traffico Roma del 28-06-2019 ore 07:30

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CILICIA. INCIDENTE NELLA CORSIA IN

DIREZIONE DI PIRAMIDE.

SULLA VIA FLAMINIA PROVOCA INCOLONNAMENTI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA

DI GROTTAROSSA. DISAGI A PARTIRE DA PRIMA PORTA.

SULLA VIA AURELIA UN INCIDENTE PRIMA DEL BIVIO CON L’AURELIA ANTICA

POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO PROVENIENTE DAL RACCORDO.

INCIDENTI ANCHE A OSTIA: IN VIA MAR DEI SARGASSI E IN VIA DI TOR BOACCIANA.

RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO

DELL’URBE. TRAFFICO VERSO LA TANGENZIALE.

TANGENZIALE DOVE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA VIA SALARIA IL TRAFFICO È IN

AUMENTO NELLA CORSIA VERSO TOR DI QUINTO E VERSO LO STADIO.

