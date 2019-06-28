Traffico Roma del 28-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 7:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CILICIA. INCIDENTE NELLA CORSIA IN
DIREZIONE DI PIRAMIDE.
SULLA VIA FLAMINIA PROVOCA INCOLONNAMENTI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA
DI GROTTAROSSA. DISAGI A PARTIRE DA PRIMA PORTA.
SULLA VIA AURELIA UN INCIDENTE PRIMA DEL BIVIO CON L’AURELIA ANTICA
POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO PROVENIENTE DAL RACCORDO.
INCIDENTI ANCHE A OSTIA: IN VIA MAR DEI SARGASSI E IN VIA DI TOR BOACCIANA.
RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO
DELL’URBE. TRAFFICO VERSO LA TANGENZIALE.
TANGENZIALE DOVE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA VIA SALARIA IL TRAFFICO È IN
AUMENTO NELLA CORSIA VERSO TOR DI QUINTO E VERSO LO STADIO.
E PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma