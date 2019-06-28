Traffico Roma del 28-06-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 7:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SULLA VIA FLAMINIA TRAFFICO DA PRIMA PORTA AL BIVIO PER TOR DI QUINTO MA
ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DI GROTTAROSSA.
INCIDENTE IN VIALE SOMALIA ALTEZZA VIA LEONCAVALLO, QUI PER ORA NON CI SONO
RIPERCUSSIONI
PER TRAFFICO DISAGI IN ENTRATA A ROMA SULLE VIE CASSIA E TRIONFALE, PER UNA
RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA SI PROCEDE IN CODA SULLA VIA SALARIA
ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE.
A VALLE AURELIA RALLENTAMENTI E CODE VERSO PRATI TRA VIA BALDO DEGLI UBALDI
E VIA ANGELO EMO.
INCIDENTE RISOLTO IN VIA CILICIA, STRADA ORA SCORREVOLE VERSO PIRAMIDE;
MENTRE CI SONO CODE NELLA CARREGGIATA OPPOSTA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
SUL RACCORDO ANULARE, NELLA CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA IL
SANT’ANDREA E LA CASSIA, E PIÙ AVANTI SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA
DELL’AURELIA
CI SPOSTIAMO INFINE TRA OSTIA E FIUMICINO. INCIDENTE E RALLENTAMENTI IN VIA
DI TOR BOACCIANA.
E PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma