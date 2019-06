Traffico Roma del 28-06-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 7:50

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SULLA VIA FLAMINIA TRAFFICO DA PRIMA PORTA AL BIVIO PER TOR DI QUINTO MA

ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DI GROTTAROSSA.

INCIDENTE IN VIALE SOMALIA ALTEZZA VIA LEONCAVALLO, QUI PER ORA NON CI SONO

RIPERCUSSIONI

PER TRAFFICO DISAGI IN ENTRATA A ROMA SULLE VIE CASSIA E TRIONFALE, PER UNA

RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA SI PROCEDE IN CODA SULLA VIA SALARIA

ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE.

A VALLE AURELIA RALLENTAMENTI E CODE VERSO PRATI TRA VIA BALDO DEGLI UBALDI

E VIA ANGELO EMO.

INCIDENTE RISOLTO IN VIA CILICIA, STRADA ORA SCORREVOLE VERSO PIRAMIDE;

MENTRE CI SONO CODE NELLA CARREGGIATA OPPOSTA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI

SUL RACCORDO ANULARE, NELLA CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA IL

SANT’ANDREA E LA CASSIA, E PIÙ AVANTI SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA

DELL’AURELIA

CI SPOSTIAMO INFINE TRA OSTIA E FIUMICINO. INCIDENTE E RALLENTAMENTI IN VIA

DI TOR BOACCIANA.

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma