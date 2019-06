Traffico Roma del 28-06-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 8:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

IN TANGENZIALE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA SAN GIOVANNI E LA A24 IN

DIREZIONE DELLA TIBURTINA

CODE TRA VIA FIORENTINI E VIA DEI MONTI TIBURTINI, DISAGI QUINDI VERSO LA

TANGENZIALE.

IN ZONA PORTA FURBA-QUADRARO CHIUSA A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE VIA DEI

QUINTILI.

SULL’OLIMPICA, IN VIA LEONE XIII, TRAFFICO VERSO VALLE AURELIA. NELLE

VICINANZE, SULLA VIA AURELIA ANTICA, RALLENTAMENTI VERSO SAN PANCRAZIO DA

VIA DEL CASALE DI SAN PIO V

INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE ALTEZZA AURELIA DIREZIONE FIUMICINO, SI

PROCEDE IN CODA

MENTRE SONO POSSIBILI DISAGI PER LAVORI SUL TRATTO DI RACCORDO CHE COLLEGA

LA TRIONFALE CON CASAL DEL MARMO

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma