Traffico Roma del 28-06-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 8:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IN TANGENZIALE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA SAN GIOVANNI E LA A24 IN
DIREZIONE DELLA TIBURTINA
CODE TRA VIA FIORENTINI E VIA DEI MONTI TIBURTINI, DISAGI QUINDI VERSO LA
TANGENZIALE.
IN ZONA PORTA FURBA-QUADRARO CHIUSA A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE VIA DEI
QUINTILI.
SULL’OLIMPICA, IN VIA LEONE XIII, TRAFFICO VERSO VALLE AURELIA. NELLE
VICINANZE, SULLA VIA AURELIA ANTICA, RALLENTAMENTI VERSO SAN PANCRAZIO DA
VIA DEL CASALE DI SAN PIO V
INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE ALTEZZA AURELIA DIREZIONE FIUMICINO, SI
PROCEDE IN CODA
MENTRE SONO POSSIBILI DISAGI PER LAVORI SUL TRATTO DI RACCORDO CHE COLLEGA
LA TRIONFALE CON CASAL DEL MARMO
E PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma