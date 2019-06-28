Traffico Roma del 28-06-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 9:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
PER LAVORI CODE IN TANGENZIALE TRA SAN GIOVANNI E LA A24 IN DIREZIONE DELLA
TIBURTINA
A SEGUITO DI LAVORI IN CORSO INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA PRENESTINA IN
ZONA TORRE SPACCATA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE
SI PROCEDE IN CODA TRA VIA FIORENTINI E VIA DEI MONTI TIBURTINI VERSO LA
TANGENZIALE, DISAGI QUI PER TRAFFICO.
IN ZONA PORTA FURBA RIAPERTA AL TRAFFICO VIA DEI QUINTILI, IN PRECEDENZA
CHIUSA PER UN VEICOLO IN PANNE.
INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO, POSSIBILI
DISAGI.
SUL RACCORDO ANULARE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA
DELL’AURELIA IN DIREZIONE FIUMICINO. CODE E RALLENTAMENTI, INCIDENTE
COMUNQUE IN VIA DI RISOLUZIONE
DI NUOVO TRAFFICO IN VIA DI TORREVECCHIA. CODE TRA VALLE DEI FONTANILI E LA
TRIONFALE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma