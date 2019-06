Traffico Roma del 28-06-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 9:50

A COLLEVERDE INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA IN DIREZIONE ROMA. CODE TRA TOR

LUPARA E VIA RINALDO D’AQUINO.

A SAN GIOVANNI INCIDENTE IN TANGENZIALE VERSO LA A24. INCIDENTE AVVENUTO

NEL PRIMO TRATTO, SUL VIALE CASTRENSE, ALL’ALTEZZA DEGLI ARCHI. ALTRI

DISAGI A SEGUIRE, ALTEZZA BIVIO PER LA A24: QUI PER LAVORI.

LAVORI PROVOCANO RIPERCUSSIONI TRA VIA FIORENTINI E VIA DEI MONTI

TIBURTINI, E ANCHE SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

A VILLA BONELLI INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA NEI PRESSI DI VIA

DELL’IMPRUNETA. POSSIBILI DISAGI.

A VALLE AURELIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA VIA BALDO DEGLI UBALDI E VIA

ANGELO EMO.

CONCLUDIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE. ANCORA TRAFFICO TRA

LA CASILINA E L’APPIA. RALLENTAMENTI E CODE

