Traffico Roma del 28-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 9:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A COLLEVERDE INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA IN DIREZIONE ROMA. CODE TRA TOR
LUPARA E VIA RINALDO D’AQUINO.
A SAN GIOVANNI INCIDENTE IN TANGENZIALE VERSO LA A24. INCIDENTE AVVENUTO
NEL PRIMO TRATTO, SUL VIALE CASTRENSE, ALL’ALTEZZA DEGLI ARCHI. ALTRI
DISAGI A SEGUIRE, ALTEZZA BIVIO PER LA A24: QUI PER LAVORI.
LAVORI PROVOCANO RIPERCUSSIONI TRA VIA FIORENTINI E VIA DEI MONTI
TIBURTINI, E ANCHE SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
A VILLA BONELLI INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA NEI PRESSI DI VIA
DELL’IMPRUNETA. POSSIBILI DISAGI.
A VALLE AURELIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA VIA BALDO DEGLI UBALDI E VIA
ANGELO EMO.
CONCLUDIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE. ANCORA TRAFFICO TRA
LA CASILINA E L’APPIA. RALLENTAMENTI E CODE
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
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ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma