Traffico Roma del 28-06-2019 ore 11:30

SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PRIMA DELLA PRENESTINA IN DIREZIONE DELLA

A1 PER NAPOLI STA PROVOCANDO LUNGHE CODE NELLA CARREGGIATA INTERNA.

INCOLONNAMENTI PER CIRCA 7 KM A PARTIRE DALLA NOMENTANA.

E QUESTI NON SONO GLI UNICI DISAGI AL MOMENTO SUL RACCORDO.

ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’APPIA VERSO LA ROMANINA, RIPERCUSSIONI CON

CODE A PARTIRE DALLA LAURENTINA.

E POI PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE BOCCEA E AURELIA SI PROCEDE IN CODA

ORA I DISAGI PER LAVORI.

RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA RALLENTANO IL TRAFFICO TRA VIA FIORENTINI E

VIA DEI MONTI TIBURTINI,

SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

E SULLA VIA SALARIA PRIMA DELL’AEROPORTO DELL’URBE

