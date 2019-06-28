Traffico Roma del 28-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PRIMA DELLA PRENESTINA IN DIREZIONE DELLA
A1 PER NAPOLI STA PROVOCANDO LUNGHE CODE NELLA CARREGGIATA INTERNA.
INCOLONNAMENTI PER CIRCA 7 KM A PARTIRE DALLA NOMENTANA.
E QUESTI NON SONO GLI UNICI DISAGI AL MOMENTO SUL RACCORDO.
ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’APPIA VERSO LA ROMANINA, RIPERCUSSIONI CON
CODE A PARTIRE DALLA LAURENTINA.
E POI PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE BOCCEA E AURELIA SI PROCEDE IN CODA
ORA I DISAGI PER LAVORI.
RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA RALLENTANO IL TRAFFICO TRA VIA FIORENTINI E
VIA DEI MONTI TIBURTINI,
SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
E SULLA VIA SALARIA PRIMA DELL’AEROPORTO DELL’URBE
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Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma