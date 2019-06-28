Traffico Roma del 28-06-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 13:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
AL CENTRO PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA DI PORTA CASTELLO.SUL
RACCORDO ANUALRE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO DELL’OSTIENSE E
LA ROMANINA I N CARREGGIATA ESTERNA.
A TRASTEVERE FINO ALLE 14.00 MANIFESTAZIONE A LARGO BERNARDINO DA FELTRE
DAVANTI ALLA SEDE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, POSSIBILI CHIUSURE.
DA OGGI E FINO A DOMENICA 30 GIUGNO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI
PIETRO E PAOLO PRESSO LA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA VIA OSTIENSE
VERRA’ CHIUSA TRA VIA GIUSTINIANO IMPERATORE E VIA GIULIO ROCCO. SARANNO
DEVIATI I BUS DELLE LINEE 23, 769, E 792.
TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ NUOVAMENTE IN FUNZIONE LA STAZIONE
REPUBBLICA. RESTA INVECE CHIUSA LA FERMATA BARBERINI. RIMANE ATTIVA LA
NAVETTA BUS DI SUPPORTO CHE VIAGGIA TRA TERMINI E PIAZZA BARBERINI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma