Traffico Roma del 28-06-2019 ore 14:30

AL CENTRO PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA DI PORTA CASTELLO.SUL

RACCORDO ANUALRE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO DELL’OSTIENSE E

LA ROMANINA I N CARREGGIATA ESTERNA.

A TRASTEVERE FINO ALLE 14.00 MANIFESTAZIONE A LARGO BERNARDINO DA FELTRE

DAVANTI ALLA SEDE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, POSSIBILI CHIUSURE.

DA OGGI E FINO A DOMENICA 30 GIUGNO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI

PIETRO E PAOLO PRESSO LA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA VIA OSTIENSE

VERRA’ CHIUSA TRA VIA GIUSTINIANO IMPERATORE E VIA GIULIO ROCCO. SARANNO

DEVIATI I BUS DELLE LINEE 23, 769, E 792.

TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ NUOVAMENTE IN FUNZIONE LA STAZIONE

REPUBBLICA. RESTA INVECE CHIUSA LA FERMATA BARBERINI. RIMANE ATTIVA LA

NAVETTA BUS DI SUPPORTO CHE VIAGGIA TRA TERMINI E PIAZZA BARBERINI

